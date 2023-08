“Op het podium staan lijkt glamoureus, maar het is topsport”: Pauline en Maxine zijn overal deze zomer

BV Lisa Van Rossem, de zus van Metejoor kampt met gezond­heids­pro­ble­men: “Mijn ziekte is helaas niet te genezen”

Metejoor is één van de populairste artiesten in ons land, en dat succes heeft hij mede aan z’n zus Lisa Van Rossem (30) te danken. Die gaf hem het broodnodige duwtje in de rug, maar timmert nu zélf aan een solo-carrière. “Ik ben er nu pas klaar voor”, klinkt het in Dag Allemaal. Een gesprek over de medische problemen die haar parten speelden en de steun die ze van haar broer kreeg. “Sportpaleizen en Lotto Arena’s zijn indrukwekkende ervaringen, maar dat wil ik niet elke dag meemaken.”