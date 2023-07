“Op een bepaald moment kon ik de autocue niet meer lezen”: herlees hier het laatste interview met Ingrid De Putter

BV Instagram schorst account van Lotte Vanweze­mael omdat ze ‘seks aanbiedt’: “Maar dickpics en fake profielen kunnen wel”

Het Instagram-profiel van Lotte Vanwezemael (30) is tijdelijk offline gehaald. “Je account, of activiteit in je account, is in strijd met onze richtlijnen voor de community inzake het vragen om of aanbieden van seks door volwassenen”, kreeg ze als reden te horen. Wellicht heeft de ‘berisping’ te maken met een fragment uit haar podcast ‘Lotte gaat diep’ waarin ze met schrijver Herman Brusselmans (65) over seksualiteit praat.