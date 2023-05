Oorlog tussen Danny Fabry en zoon woedt voort: “Het was heel vuil en laag wat hij gezegd heeft”

BV Tanja Dexters werd 25 jaar geleden tot Miss België gekroond: “Mijn carrière is pas bergaf gegaan na mijn scheiding”

Exact 25 jaar geleden - op 8 mei 1998 - werd Tanja Dexters (46) gekroond tot Miss België. Dankzij haar kroontje legde ze een mooi parcours af in de media, al kwam ze de laatste jaren in wat woeliger water terecht. Maar die periode heeft ze achter zich gelaten, vertelt Tanja in een uitgebreid interview over het glamoureuze Missenleven, versierd worden door Hollywoodacteurs en haar toekomstplannen in de media. “Ons nummer werd in New York voor achttien miljoen luisteraars gedraaid.”