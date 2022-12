Ook Tomas De Soete (46) en Saartje Vandendriessche (47) ontslagen door VRT: “Deze stopzetting is geen verrassing”

BVSaartje Vandendriessche (47) is ontslagen door de VRT, zo bevestigt ze via de sociale media. Vandendriessche was jarenlang omroepster bij Eén en maakte meer dan 17 jaar lang verschillende programma’s voor de openbare omroep, waaronder het recente ‘Saar in het bos’. Naast Saartje werd ook Tomas De Soete bedankt voor bewezen diensten. Dat nieuws werd bevestigd aan onze redactie.

Beetje bij beetje wordt duidelijk wie precies ontslagen werd bij VRT in de ontslagronde eerder deze week. In het kader van het transformatieplan werd besloten dat zo'n 68 mensen moesten vertrekken. Eerder raakte al bekend dat onder meer Geena Lisa en reportagemaakster Annick Ruyts hun ontslag hadden gekregen, maar nu blijkt dat ook Saartje Vandendriessche moet vertrekken.

“Het klopt dat ik niet meer in dienstverband werk voor VRT”, reageert Saartje via Instagram. “Reeds enige tijd waren er gesprekken met de VRT over het omzetten van mijn bediendestatuut naar een zelfstandigenstatuut. Deze stopzetting van het bediendestatuut is dan ook geen verrassing.” Vandendriessche laat evenwel weten dat ze toekomstige samenwerkingen met de VRT nog steeds tot mogelijkheden behoren. “In de toekomst zal ik sowieso mijn tijd en energie blijven besteden aan die onderwerpen die me na aan het hart liggen en waar ik echt nog enthousiast van word. Bij de VRT of via andere kanalen.”

Het juiste idee

De presentatrice was van 2005 tot en met 2015 te zien als omroepster bij Eén. Ze was ook een van de gezichten van ‘Vlaanderen Vakantieland' en presenteerde onder meer ‘De Naaktkalender’ op Eén en ‘De Pretshow' op Ketnet. Recent maakte ze voor de openbare omroep het programma ‘Op de man af’, waarin ze elke week een sportieve uitdaging aanging tegen een mannelijke tegenstander, en ‘Saar in het bos’, waarin ze drie weken lang probeerde te overleven in het bos.

Eerder dit jaar bracht ze het boek ‘Nooit meer moe' uit. In een interview met NINA over het boek vertelde ze dat ze net een talkshow had opgenomen voor Proximus Pickx. “Daarin praat ik met twee bekende gasten. Ik ben ook nog actief bij VRT. Maar ik zit niet te wachten tot ze met iets komen”, vertelde Vandendriessche. “Ik ontwikkel zelf dingen zoals ‘Saar in het bos’ en ‘Op de man af’. Ik heb het juiste idee ­gewoon nog niet gevonden. Maar ik doe nog altijd graag tv. Ik weet waarin ik heel goed ben. En mijn verhalen zijn nog niet uitverteld.” Haar leeftijd speelde daarbij geen rol, vond ze. “Mensen durven dat weleens te zeggen: ‘Je nadert de vijftig’ – maar so what? Ze stellen de combinatie van die leeftijd op televisie in vraag. Dat is dan hun mening. Het is aan mij om daartegen te vechten.”

