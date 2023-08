Ook Hugo Sigal legt zijn ziel bloot in het nieuwe seizoen van ‘Het Huis’: “Eindelijk mag ik dit delen”

Gouden Vuelta De Gouden Vuelta-ploeg van Michel Wuyts: van Evenepoel over Ayuso tot Dombrowski

Zaterdag gaat in Barcelona de 78e editie van de Ronde van Spanje van start. Onze analist Michel Wuyts blikt vooruit en stelt zijn Gouden Vuelta-ploeg samen. Ben jij het eens met Wuyts of denk je er helemaal anders over? Bewijs dat je de grootste kenner bent in de Gouden Vuelta en maak kans op 5.000 euro cash en nog heel wat andere prachtige prijzen dankzij HLN.