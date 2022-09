“Ook als het minder goed gaat, zijn we er voor elkaar”: The Starlings vieren eerste huwelijksverjaardag

BVVrijdagavond waren ze nog de verrassing van de avond tijdens ‘Liefde Voor Muziek LIVE’ in de Lotto Arena en op zaterdagavond staan The Starlings alweer op de planken in De Panne. Tussen alle optredens door zouden Tom en Kato bijna vergeten dat ze op 24 september exact één jaar getrouwd zijn, maar niets is minder waar. Een jaar later is de liefde tussen het koppel nog altijd even groot.

“Jij en ik, voor altijd. Nog nooit iemand zo graag gezien, nog nooit zo zeker geweest van iets”, klonk het iets meer dan een jaar geleden op het Instagramaccount van Kato. Ondertussen mogen The Starlings zich al 365 dagen officieel man en vrouw noemen, maar voor het muzikale duo zelf voelt het aan alsof het gisteren was. “Het is voorbijgevlogen”, aldus Kato. “We hebben veel gedaan waardoor het nog niet zo lang geleden aanvoelt.” Daarnaast kijkt het koppel ook nog steeds met een glimlach terug op hun grote dag. “Toen we getrouwd zijn, hebben we vooral onze liefde gevierd. Voor ons wat het een extra bevestiging: je maakt het officieel dat je voor de rest van je leven bij elkaar wil zijn. Na één jaar zijn we alleszins nog niet van gedachten veranderd”, vertelt Tom al lachend.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

The Starlings hebben het afgelopen jaar inderdaad niet stilgezeten. Na hun huwelijk vertrokken Tom en Kato op huwelijksreis naar Italië, namen ze hun tweede plaat op in Noorwegen en stonden ze op het podium in de Lotto Arena. Op professioneel vlak ging het hen dus voor de wind, maar achter de schermen kreeg het koppel wel een aantal tegenslagen te verwerken. Kort na hun huwelijk kregen ze een miskraam te verwerken. Daarnaast moest Kato ook afscheid nemen van haar moeder en grootmoeder. Een loodzware periode, maar als man en vrouw heeft het Kato en Tom alleen maar sterker gemaakt. “In ons geval heeft het ons dichterbij elkaar gebracht. Je wil er voor elkaar zijn als het goed gaat, maar ook als het minder goed gaat. Onze band heeft het dus net versterkt.”

Druk weekend

Een jaar later lijkt het dan ook beter dan ooit te gaan met Kato en Tom. “Wij zijn heel gelukkige mensen”, klinkt het oprecht. “En dat geluk willen we doortrekken in onze muziek.” En laat er nu geen betere plek zijn om dat te doen dan tijdens ‘Liefde voor Muziek LIVE’. Op vrijdagavond werden The Starlings er nog aangekondigd als verrassingsact. Samen zongen ze er het nummer ‘Dit Is Voor Jou’ van Suzanne & Freek. “Oorspronkelijk is het een song van Ozark Henry. Een echte meezinger en dat vinden we er net zo leuk aan. Daarnaast mochten Kato en Tom er ook als enigen een nummer uit hun seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’ brengen. Over welk liedje dat zou worden, heeft het muzikale duo geen seconde getwijfeld. “Uiteraard hebben we gekozen voor ‘Little Submarine’.”

(Lees onderaan verder.)

Veel tijd om te bekomen van hun optreden in de Lotto Arena heeft het muzikale duo echter niet. Zaterdagavond worden ze namelijk alweer in De Panne verwacht voor een heel bijzonder concert. Iedereen die in het publiek zit tijdens hun ‘Get To You’-show is namelijk op date. “We hebben op voorhand een oproep gedaan op sociale media”, legt Kato ons uit. “Het oorspronkelijke plan was om mensen aan het daten te krijgen, maar we hebben ook veel reacties gekregen van koppels die al langer samen zijn en zin hadden om het concert bij te wonen.” In het publiek zullen dus niet alleen onbekenden op date gaan met elkaar, maar ook koppels die al jaren samen zijn. “Er zat één vrouw tussen die haar man graag wilde verrassen en die eigenlijk al jarenlang getrouwd zijn. Het is heel leuk om te zien dat mensen die al zo lang samen zijn toch nog een momentje zoeken om elkaar te verrassen. En dat ze dit net tijdens een concert van The Starlings willen doen, maakt het voor ons eens zo speciaal.”

Nieuwe single

Tussen al het optreden door hebben Kato en Tom ook nog de tijd gevonden om een nieuwe single uit te brengen. “‘Get To You’ gaat over wat je allemaal over hebt voor de persoon die je graag ziet. Het is een happy en positief liedje. Iets waar veel mensen volgens ons wel wat nood aan hebben.” Dat het muzikale duo een jaar na hun trouwdag ook nog steeds happy met elkaar is, is ook af te leiden van de lyrics van de song. “We sommen op wat we voor elkaar zouden doen”, aldus Tom. “Kato en ik zijn natuurlijk zo goed als altijd samen, maar wanneer dit niet het geval zou zijn, zouden we er alles aan doen om zo snel mogelijk weer naar elkaar terug te keren.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm The Starlings © RV

Een en al romantiek, maar hun eerste huwelijksverjaardag vieren, zit er dit weekend wel niet in voor The Starlings. “Normaal gezien gingen we samen op reis, maar toen het even wat minder goed ging met onze hond zijn we voor de zekerheid maar thuisgebleven.” Voorlopig viert het koppel hun liefde dus in aanwezigheid van enkele trouwe fans. “Ik ben blij dat we morgen op het podium staan en ons publiek een liefdevolle avond kunnen bezorgen”, aldus Kato. “We vieren onze huwelijksverjaardag wel op een later moment. Maar wel dit jaar nog, want als we het op de lange baan gaan schuiven, komt er niets meer van in huis”, klinkt het verder nog al lachend. Hun eerste jaar als getrouwd koppel vieren, willen The Starlings dus dit jaar nog doen met een reisje of een weekendje weg. “Voorlopig zijn er nog geen concrete plannen”, vertelt Tom. “Maar we zijn daar wel redelijk impulsief in.”

Al zal het koppel wel nog de tijd moeten vinden in hun overvolle agenda. Dit najaar hebben The Starlings namelijk nog een heuse theatertour op de planning staan. “We spelen in vier grotere theaters. De voorbereidingen zijn momenteel al volop aan de gang. Het publiek komt speciaal voor ons kijken. We willen dan ook een mooi verhaal in elkaar steken en niet gewoon een kopie van onze zomershow brengen. Al kruipt daar natuurlijk wel veel tijd in.” Daarnaast zijn Tom en Kato ook alweer nieuwe nummers aan het schrijven. Zowel voor The Starlings als voor andere artiesten. “Onze grootste wens is eigenlijk gewoon meer van dit doen. Dit is wat we het allerliefste doen.”

Theatertournee GOLD van The Starlings op 28 oktober in Kursaal Oostende, 4 november in Stadsschouwburg Antwerpen, 11 november in Capitole Gent en 25 november in Trixxo Theater Hasselt. Info & tickets via wearethestarlings.com.

LEES OOK: