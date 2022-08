Ontspannen weekendje eindigt in nachtmerrie voor ‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch: “Ze hebben verdorie mijn motor gepikt!”

Wanneer we Jan aan de lijn krijgen, heeft hij net verlossend nieuws gekregen van de politie. “Mijn motor is terecht”, vertelt hij. “Hij stond na twee dagen ineens weer verderop in de straat. Het chassisnummer was wel weggevijld.”

Eind goed al goed dus.

“Niet helemaal. De motor is zwaar beschadigd aan twee kanten. De dief moet er dus twee keer mee gevallen zijn. Als je niet eens kan rijden met zo’n motor, waarom pik je die dan? Blijf toch van andermans spullen af!”

Had je iets gemerkt van de diefstal?

“Nee, ik was een weekend weg naar de Tour de France. Toen ik terugkwam, was mijn motor verdwenen. Ik had hem nochtans voor mijn deur geparkeerd.”

Was je in paniek?

“Ik ben nogal nuchter en heb me meteen beziggehouden met de aangifte bij de politie en de verzekering. Ik was eerder verdrietig dan in paniek. Ik heb met die motor al vele fijne ritjes gemaakt en dan raak je daar toch aan gehecht. Ik heb hem zelfs een naam gegeven, Atlas. (lachje) Ik was dus wel blij toen hij er ineens terug stond. De politie denkt dat het geholpen heeft dat ik een bericht op sociale media heb geplaatst en dat veel mensen dat gedeeld hebben, waarvoor dank. Waarschijnlijk is dat tot bij de dief geraakt en is die in paniek geschoten omdat hij besefte dat iedereen naar die motor aan het uitkijken was.”

Kan je er nu al weer mee rijden?

“Nee, eerst moet ik hem laten herstellen en dat zal wel even duren. Gelukkig helpen de vriendelijke mensen van Motomorini me de komende maanden uit de nood met een vervangexemplaar. En er is natuurlijk de schade: als ik het uitreken, zal het me toch een 5.000 euro kosten om alles te laten herstellen. Ook de zijtassen en een GPS met communicatiesysteem zijn verdwenen.”

Ga je je geliefde Atlas voortaan beter beveiligen?

“Er hing al een ketting rond, dat wordt nog eentje extra zeker? En ik denk dat ik hem in het vervolg ga uitrusten met een tracker.”

Denk je dat de politie de dader of daders snel op het spoor zal komen?

“Ik hoop het. Het hangt hier in Mechelen vol met camera’s, op die beelden moet toch iets te vinden zijn. En ik heb aan de politie gezegd: ‘Die gast is zeker twee keer gevallen, hou de ziekenhuizen in het oog. Als iemand zich aandient met schaafwonden aan twee kanten, dan heb je ‘m!’”

Hopelijk zet dit voorval geen domper op je vakantiegevoel?

“Welnee, ik ga er mijn vakantie niet door laten verpesten. Over een paar weken beginnen we weer te filmen bij ‘Familie’, dus ik probeer nu nog even te genieten van de resterende vrije dagen.”

