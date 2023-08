"Ons huwelijk is niet gelukt, maar de rest hebben we goed gedaan": Joren Dumont blikt terug op 'Blind getrouwd'

Showbits Regi openhartig over bruiloft plannen: “Geen enkele dj wil op mijn trouwfeest spelen”

De voorrondes van ‘Zomerhit’ worden volop opgenomen. Nog even en we weten welke artiest de deze prijs dit jaar mee naar huis mag nemen. Showbits-reporter Desna was bij die opnames en sprak met Regi, één van de genommineerde artiesten. Behalve de drukke periode op vlak van werk, heeft Regi het momenteel ook heel druk op persoonlijk vlak aangezien hij midden in de voorbereidingen van zijn trouwfeest zit. Regi vertelt er openhartig over in deze nieuwe Showbits-video.