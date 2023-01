OnlyFans-sterren reageren op belastingsuitspraken ‘Temptation Island’-deelneemster Megan: “Ze is nog even koekerond als vroeger”

Showbits Ex-presenta­tor Rob Vanoudenho­ven is nu kunstenaar: "Ik wil van porno weer iets moois maken”

Hoe zou het nog gaan met Rob Vanoudenhoven? Goed, zo ontdekte Desna, die de ooit zo gevierde tv-presentator opzocht. Naar aanleiding van 25 jaar Canvas kwam hij met ‘Alles kan beter’ opnieuw een paar keer op het scherm, maar de 54-jarige Rob zit intussen niet meer in de tv-wereld. Hij is nu kunstenaar, meer bepaald pornografisch kunstenaar. Jawel. Hij maakt collages met knipsels uit pornoboekjes. Van 3 tot 15 maart organiseert hij zelfs zijn eerste solotentoonstelling in galerie Mixart in Dilbeek. Maar hoeveel mag zo’n originele Vanoudenhoven dan wel kosten? Dat kom je te weten in een nieuwe Showbits.

