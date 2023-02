“Onlangs spuwde iemand op klaarlichte dag in mijn gezicht”: ‘Thuis’-acteur Wannes Lacroix over homohaat

“Ik heb de impact van een serie als ‘Thuis’ onderschat", geeft Wannes Lacroix toe in ‘Het Belang van Limburg’. “Iedereen ziet me als die jonge, ambitieuze kerel die overloopt van zelfvertrouwen, maar daar is de laatste jaren steeds minder sprake van.”

Zo wegen de haatreacties die hij krijgt zwaar door, klinkt het. “Homoseksualiteit en bekendheid is blijkbaar een explosieve mix. In grootsteden probeer ik echt te letten op hoe ik overkom, want daar is het ’t ergste. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik iemand vanuit een auto hoor roepen: ‘Ik steek u neer!’” En dat leidt soms tot schrijnende situaties. “Onlangs nog heeft er iemand in mijn gezicht gespuugd, op klaarlichte dag in het centrum van Mechelen. Daarna riep hij: ‘Kankerhomo!’ Ik stond aan de grond genageld, veegde het spuug van mijn gezicht en voelde me ontzettend vies. Een volle tien seconden heb ik me afgevraagd: ‘Ben ik dan echt zo raar?’”