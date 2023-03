Onewomanshow ‘De Eerste Keer’ van Karen Damen nu al volledig uitverkocht, tweede show op 14 februari

‘De Eerste Keer’ is een humoristische voorstelling waarin Karen elke ‘Eerste Keer’ deelt. Van haar eerste keer naar school tot haar eerste keer seks. Van de eerste keer op het podium met K3 tot de eerste keer op dieet. Het is een grappige en intense tocht van 90 minuten in haar leven. ‘De rosse van K3’ staat garant voor veel lach, maar af en toe ook een traan. “Ik ga vertellen over mijn leven, wat ik allemaal heb meegemaakt en geloof me: jullie weten nog lang niet alles van mij”, vertelt Karen daarover aan Showbits. Voor het project is ze herenigd met William Vaesen, de ontdekker van K3. En dat exact 25 jaar na de start van het trio. Karen zal opnieuw in het Nederlands zingen, ook al had ze gezworen dat nooit meer te doen.