Ondanks zijn verdriet en angst gaat Hugo helemaal voor z’n solocarrière: “Nicole kijkt van boven mee”

BV Lindsay blikt terug op moeilijke weg naar zwanger­schap: “Sinds Li­sa-Ma­rie er is, ben ik bang om mensen te verliezen”

Ze is een eeuwige optimist, maar ook Lindsay De Bolle (44) heeft al een hoop tegenslagen gekend. Zo was er de lijdensweg om zwanger te worden, die maar liefst tien jaar heeft geduurd. “Toen ik heel diep zat, heb ik er zelfs aan gedacht om een draagmoeder in te schakelen”, geeft ze toe in Dag Allemaal. Een gesprek over de vreugde die dochter Lisa-Marie haar brengt, de angst om familieleden te verliezen en haar werk als manager van broer Christoff (47). “Het was niet evident om een nieuwe structuur en balans te vinden.”