Omstreden diabetesmedicijn Ozempic is nieuwste afvaltrend (in Hollywood én bij ons): “De bijwerkingen waren niet min”

BV Loes Van den Heuvel heeft haar ego bewust losgelaten: “Ik zie mezelf nog steeds niet als een BV”

In het voorjaar maakt ze haar entree in ‘Familie’, maar voor het zover is, schittert Loes Van den Heuvel (66) nog in de musicalversie van ‘Legally Blonde’. “En da’s topsport”, zegt de actrice, die vooral bekend is als Carmen Waterslaeghers uit ‘F.C. De Kampioenen’. “Daarom ga ik voorlopig bewust niet in op uitnodigingen voor feestjes”, vertelt ze aan ‘Primo’.