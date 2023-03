Olivier Deschacht vindt opnieuw de liefde bij ex-Miss België-finaliste Bo Praet

In de zomer van 2019 besliste voormalig profvoetballer Olivier Deschacht en Annelien Coorevits om na dertien jaar een punt te zetten achter hun relatie. De twee hebben samen twee kinderen. In september 2021 gaf hij in ‘Dag Allemaal’ toe dat hij nog niet helemaal over de breuk heen was: “Ik ben weer buiten aan het komen maar ik heb, twee jaar later, nog niemand ontmoet bij wie ik me even goed voel. Niemand haalt 10 op 10 zoals zij. Ik moet geduld hebben, zeker? Ik heb vroeger ook lang naar de ideale vrouw gezocht, tot ik Annelien leerde kennen.”