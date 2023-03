Olga Leyers en haar Giancarlo verrassen als designduo: “We trouwen zeer binnenkort”

BV Kevin Janssens van stoere rokkenja­ger tot stijlvolle presenta­tor: "Hij vult de leegte die Niels Destadsba­der achterliet op VTM”

Kevin Janssens (43) is alomtegenwoordig op uw tv-scherm. Niet als acteur, maar als debuterend presentator in ‘Bestemming X’ én als jurylid in ‘The Masked Singer’. “Zo vult hij -samen met Jens Dendoncker- de leegte op die Niels Destadsbader achterliet op VTM”, aldus ‘Dag Allemaal’. Janssens bewijst dat hij als entertainer van alle markten thuis is, nadat hij eerder als acteur ook al was opgevallen door z’n veelzijdigheid en niet bang blijkt te zijn van uitdagende rol.