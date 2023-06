Olga Leyers en Giancarlo Angeletti over onverwacht huwelijksaanzoek: “De slechtste timing ever”

In HUMO vertellen Olga Leyers en Giancarlo Angeletti over het huwelijksaanzoek, dat voor de jongste Leyers-dochter totaal onverwacht kwam. “Achteraf gezien was het misschien niet het allerbeste moment", geeft Giancarlo toe. “Zeg maar de slechtste timing ever”, reageert Olga. “Welgeteld 24 uur vóór ik mijn laatste paper moest inleveren. Ik had nog zóveel werk.”

Omdat Olga nog thuis woonde, besloot ze om na het aanzoek de ring in haar boekentas te verstoppen. “Als ik het tegen mijn ouders had verteld, was er van die paper helemáál niks meer in huis gekomen", klinkt het. Pas toen die was ingediend, ging Giancarlo zijn schoonvader om haar hand vragen. “Plots belden alle zussen: ‘Je móét dat doen, hij is heel traditioneel in die dingen!’ Wat niet waar was, hij zei gewoon tegen Giancarlo: ‘Doe maar.’” Al bleek het voor haar verloofde toch een mooi moment. “Ik vond het wel plezant. Jan was tijdens dat gesprek megalief. Hij omhelsde me en zei dat hij zag hoe blij en gelukkig ik Olga maak. Het was een speciaal moment.”