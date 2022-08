Nu Regi en Elke officieel gescheiden zijn: “Ik mag de fout niet maken om voor een rebound te gaan”

Regi strikken voor een uitgebreide babbel. Nog meer dan anders is dat deze zomer een bijna onmogelijke opdracht. “Het is extreem druk met heel veel optredens, van dorpsfeesten tot Tomorrowland en andere grote festivals”, zegt Vlaanderens populairste deejay en producer. “Maar leuk, dit is waar we van droomden toen het nog corona was, hé. Als we ‘Kom wat dichterbij’ spelen... Dat is echt zoals ik het me voorgesteld had. Na twee jaar zaaien kunnen we eindelijk oogsten. Misschien is dit al de leukste zomer van mijn leven geweest. Tot nu toe is het een grand cru. En dan moet het Sportpaleis nog komen, en nu is ook net het tweede seizoen van ‘Regi Academy’ begonnen.”