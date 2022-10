Noureddine Farihi, Mo uit ‘Thuis’, overleden na ‘korte en oneerlijke strijd’ tegen kanker: “We gaan hem missen”

Het was acteur Saïd Boumazoughe die het nieuws van het overlijden bekendmaakte. Op zijn Instagrampagina postte de acteur, die met Farihi te zien was in ‘Patser’, een foto. “Ik ga je missen mijn held, pioneer”, schreef Boumazoughe erbij. “Moge God jou de mooiste plaats in paradise schenken.” Het nieuws werd ook bevestigd door het management van de acteur. “Zijn familie kondigde aan dat Noureddine deze nacht in zijn slaap is overleden aan de gevolgen van kanker na een oneerlijke en korte strijd.” Inmiddels heeft ook Adil El Arbi, de regisseur van ‘Patser’, gereageerd op het nieuws. El Arbi deelde een foto van Farihi op Instagram. “Als Marokkaans-Belgische acteur in België was hij een pionier voor mensen zoals wij”, klinkt het onder meer. “Hij maakte de weg vrij en liet ons geloven dat wij als moslims deel zouden kunnen uitmaken van de filmwereld in dit land. Het was een grote eer om met hem samen te werken aan ‘Patser’. Zijn charisma was ongeëvenaard. We zullen hem missen.”

Ook Loubna Khalkhali, de echtgenote van Adil El Arbi en VRT NWS-journaliste deelde een bericht op haar Instagram Stories. “Een van de eerste Marrokaans-Belgische acteurs die eens niet op die cliché manier werd geportretteerd.”

Hij laat een partner en twee kinderen achter. Er is een gebedsmoment in de Moskee van het Kiel (Moskee El Fath En Nassr) op 19 oktober 2022 om 16.00 uur.

Noureddine Farihi

De acteur was vanaf 1999 te zien in ‘Thuis’ als Mo. Maar in 2011 kwam er aan die rol een einde, toen besloten werd dat Mo met z'n vrouw Bianca en hun zoontje Robin naar Marokko zouden verhuizen. Sindsdien bleef het lange tijd stil rond de acteur. “Heel frustrerend. Want de voorbije zes jaren... Hier en daar een gastrolletje, maar voor de rest bleef ik op mijn honger zitten. Ik verdiende na ‘Thuis’ nauwelijks een cent”, aldus Farihi in Dag Allemaal. “Ik kwam nergens nog aan de bak. Ik ben echt in een diepe put gevallen. Plots moest ik gaan stempelen. Vreselijk voor een trotse man als ik. De ene dag een geliefd acteur en dan ineens die dopper. Nee, vrolijk werd ik daar niet van. Ik genoot zo van mijn job bij ‘Thuis’ en die tijd die ik doorbracht op de set met mijn collega’s, en dan ineens die ijskoude douche. Zonder overleg. Dat was emotioneel zo zwaar.”

Mo en Veronique - Thuis

Patser

In 2017 kreeg Farihi wel een grote rol in ‘Patser', van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. “Mijn vrouw en mijn dochter hebben mij door de moeilijkste momenten gesleurd. Ik weet niet wat ik zonder hen zou hebben aangevangen. Ik ben zo blij dat ik mezelf nog eens kan laten zien”, klonk het. De laatste jaren speelde hij nog mee in enkele internationale reeksen. In 2023 zou er nog een Amerikaanse film met Farihi uitkomen, ‘Last Voyage of the Demeter’.

Twee jaar geleden kwam Farihi nog eens in het nieuws toen hij maandenlang vastzat in Marokko. Begin maart trok hij toen naar familie in Casablanca, maar door de coronacrisis kon hij niet terug naar België. “Gelukkig was er mijn dochter Hakima. Zij kon het niet meer aanzien en heeft contact opgenomen met iemand van de Marokkaanse ambassade in Brussel. Zo heeft Hakima in één dag klaargespeeld wat de Belgische overheid in drie maanden niet gelukt is: mij thuis krijgen.”

adilelarbi