Nora Gharib roept op om slachtoffers van aardbeving te steunen: “Er is veel hulp nodig en alles is welkom”

Showbits Christoff over zijn outfit als dragqueen: “Ik was niet bepaald blij met mijn outfit”

Vanavond kan je kijken naar ‘Make Up Your Mind: het verhaal van de Queens’. In deze reeks kan de kijker zien hoe de vijf BV’s hun drag transformatie achter de schermen beleefd hebben. Een van die ontmaskerde BV’s is zanger Christoff. Hij vertelt bij Showbits hoe hij terugblikt op zijn deelname. Bekijk het in deze nieuwe video.