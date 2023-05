Nieuwe vriend en plusmama van twee tienermeisjes: Brigitta Callens keert voor de liefde terug naar ons land

BVNa een woelig liefdesparcours heeft ex-Miss België Brigitta Callens (42) opnieuw de liefde gevonden. De gelukkige is Filip Tsjoen, zaakvoerder bij ‘Tsjoen verwarming, sanitair en warmtepompen’, die net als Brigitta afkomstig is van Oudenaarde. Voor hem ruilde Callens Oostenrijk opnieuw in voor Vlaanderen.

Volgens Brigitta’s Facebookprofiel heeft ze al sinds 2022 een relatie met Filip Tsjoen, maar nu pas maakt de ex-Miss België haar relatie officieel bekend, met enkele romantische kiekjes die heel wat hartverwarmende felicitaties uitlokken. Brigitta en Filip stralen onder meer op een foto waarbij ze in Marbella de hernieuwing van de huwelijksgeloften van een bevriend echtpaar bijwonen.Tsjoen heeft twee tienerdochters uit een vorige relatie, wat Brigitta meteen ook plusmama maakt.

Voor Brigitta is Filip alvast meer dan zomaar iemand. Met hem heeft ze - na een hobbelig liefdesparcours - nu eindelijk haar mister right te pakken. Wanneer de vonk tussen beiden precies oversprong, blijft hun geheim. Maar dat hun vroegere jeugdvriendschap daar een rol in speelde, is wél duidelijk. In de maanden voor Brigitta’s papa stierf (in 2020, red.), was Filip een van de mensen die niet van z’n zijde week én Callens’ mama bijstond. Na de begrafenis hielden Brigitta - die op dat moment in het buitenland verbleef - en Filip contact. Toen ze vorig jaar uit Oostenrijk terugkeerde naar de Vlaamse Ardennen, werd hun band steeds nauwer. Dat Callens weer in België woont, maken ook de Facebookfoto’s duidelijk, die in de Leiestreek genomen zijn.

(Lees verder onder de Facebookposts)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Spirituele zoektocht naar liefde

Brigitta en de liefde, het blijkt jarenlang nochtans géén harmonieus huwelijk. Nadat ze in 1999 Miss België wordt, begint ze op haar achttiende een relatie met Zillion-baas Frank Verstraeten. Die eindigt in 2000, kort na een homejacking bij Frank thuis. Niet veel later klaagt Brigitta haar ex zelfs aan wegens stalking en bedreigingen. Wanneer ze topkok Sergio Herman tegen het lijf loopt, doet die haar die eerdere ellende vergeten. Of toch voor even: zo blijkt hun romance namelijk van bijzonder korte duur. Waarop Brigitta troost zoekt in spiritualiteit, en yogacentrum Maison Pure opricht.

In 2010 verliest de ex-Miss België haar hart aan de vijftien jaar oudere holistische architect Juul Vanleysen. Na zes maanden stappen de twee in het huwelijksbootje. “We kennen elkaar al een paar levens”, verklaart Brigitta haar plotse keuze. Kort na hun spirituele trouwpartij - die maar liefst drie dagen duurt - is de liefde alweer over. Zo vertellen insiders aan weekblad ‘Dag Allemaal’ dat Juul z’n ‘Gitta’ niet trouw bleef.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Brigitta had een relatie met Zillion-baas Frank Verstraeten kort nadat ze Miss België werd. © WPI

Oostenrijk

Nadien volgen nog relaties met de 24 jaar oudere advocaat Pol Cambien, krijgt Juul Vanleysen een tweede kans, en zijn er ook nog Fred Di Bono - de ex van Evi Hanssen -, en zakenman Stefan Van Belle (met wie Brigitta in 2014 hun ongeboren kindje verliest, red.). In 2015 laat Brigitta opnieuw van zich spreken. Zo wordt ze halsoverkop verliefd op ‘The Sky Is The Limit’-bedenker Peter Boeckx. Die is gehuwd met Katrien, maar verlaat zonder pardon z’n echtgenote. Amper acht weken later heeft de reportagemaker spijt van z’n beslissing, en keert hij terug naar Katrien.

Een laatste opflakkering van Brigitta’s liefdesleven volgt in 2017. Dan laat ze via Facebook weten dat ze gaat trouwen met Andy, die ze zeven jaar eerder in het yogamilieu leerde kennen. Of het ooit zover komt, is niet geweten. Niet veel later wordt het namelijk oorverdovend stil rond de ex-miss. Brigitta trekt weg uit Vlaanderen, en baat zelfs een tijdlang een B&B uit in Oostenrijk. Een keuze waarmee ze radicaal afstand neemt van haar tumultueuze verleden, vol foute mannen en dito relaties. “Ik blijf geloven in de liefde”, zei La Callens ooit. Met Filip krijgt ze gelijk.

KIJK. Revaliderende Brigitta Callens heropent yoga-instituut

LEES OOK.