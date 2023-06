Nieuwe liefde voor Christiaan en verrassend kapsel voor Brecht: ‘Blind getrouwd’-mannen houden reunië op filmpremière ‘Indiana Jones’

bvDinsdagavond vond in Kinepolis Brussel de Belgische première plaats van ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, de vijfde en laatste film uit de wereldberoemde avonturenreeks met Harrison Ford in de hoofdrol. Op de rode loper tal van BV’s en ook een unieke reünie van de ‘Blind getrouwd’-mannen. Christiaan, de ex van Jana, verklapte ons dat hij opnieuw verliefd is.

In ‘Blind getrouwd’ werd Christiaan - toen nog met lange lokken - gekoppeld aan Jana, maar dat werd uiteindelijk niets, tot grote teleurstelling van Vlaanderen. Maar er is nieuws: Christiaan is niet langer vrijgezel. “Er is een vrouw in mijn leven die belangrijk is voor mij, maar ik kan er nog niet veel over zeggen”, zegt Christiaan. Enkel dat hij haar maanden geleden heel toevallig - zonder dat hij op zoek was - tegenkwam op café. “Het is nog allemaal heel pril. We zijn elkaar rustig aan het ontdekken en bekijken of we op dezelfde golflengte kunnen blijven zitten. Het is nu geen ‘Blind getrouwd’-experiment meer, maar de realiteit. We moeten vooral rustig en geduldig blijven en niets overhaasten.” Leuk detail: zijn nieuwe vriendin kende Christiaan niet van het VTM-programma. “Dat is makkelijk, want dan weet je dat het al zeker niet om die reden is dat ze bij jou is.”

Brecht, ook bekend van ‘Blind getrouwd’, is wel nog steeds vrijgezel nadat hij en Dziubi onlangs uit elkaar zijn gegaan. Daten zit er niet in, maar hij heeft wel een nieuw kapsel. “Er zit geen groot verhaal achter, ik had gewoon zin in iets anders. Ik vond het leuk om mijn herkenbare krullen eens weg te doen en dan te zien wat er overblijft. Ik vind het alvast geslaagd. En de reacties zijn heel positief. De mensen kijken nu meer naar mijn gezicht dan naar mijn excentrieke krullen.”

Jiri is wel nog steeds gelukkig samen Florence aan wie hij gekoppeld werd in ‘Blind getrouwd’. “We zijn aan het bekijken om te gaan samenwonen”, zegt hij. Zijn vrouw kon er niet bij zijn omdat ze moest werken. En dan is er nog Joren die mysterieus doet over zijn liefdesleven. Nochtans raakte vorige maand bekend dat hij opnieuw voorzichtig verliefd is. “Ik ben klaar voor nieuwe avonturen, maar nu wil ik vooral genieten van een fijne avond met de ‘Blind getrouwd’-mannen. Het is lang geleden dat we elkaar nog gezien hebben, dus deze filmpremière kwam als geroepen.”

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ speelt zich af in 1969, het hoogtepunt van de ruimterace tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Vele wetenschappers aan de Amerikaanse kant hebben een nazistische achtergrond. Indiana Jones heeft zijn zinnen erop gezet om dergelijke naziactiviteiten en intenties aan het licht te brengen in hun zogenaamd wetenschappelijk werk voor de maanlanding. Hierin wordt Jones bijgestaan door zijn peetdochter Helena en zijn oude vriend Sallah. Harrison Ford keert terug in de rol van de legendarische held-archeoloog voor het vijfde deel van de iconische franchise. De Amerikaanse acteur kroop in 1981, zo’n 40 jaar geleden, voor het eerst in de huid van Indiana Jones in ‘Raiders Of The Lost Ark’.

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ speelt vanaf woensdag 28 juni in de bioscoop.

“Vroeger als kind was ik grote fan van Indiana Jones, dus ik ben heel benieuwd naar deze nieuwste film”, zegt Véronique De Kock die kwam kijken met haar man Manuel. En dat avondje uit kwam als geroepen. “We hebben het allebei heel druk. Ik doe veel presentaties voor bedrijven. Zelfs in het buitenland. Manuel en ik zien elkaar nog amper, dus de vakantie naar Griekenland is meer dan welkom.” Zingen doet Véronique wel niet meer na haar deelname aan ‘The Masked Singer’. “Het was een leuke gimmick, maar we gaan het daar wijselijk bij houden.”

Thuis-acteur Yemi Oduwale kwam kijken met ‘Dertigers’-acteur Kristof Goffin. “De filmreeks Indiana Jones schept een wereld waarin alles kan en daar hou ik wel van.”

“Een zweep, hoed, tempels en zand zijn voor mij de ideale ingrediënten voor een epische avonturenfilm", zegt komiek William Boeva aan de zijde van zijn vriendin Nikki.

Sopraan Astrid Stockman zakte speciaal voor Harrison Ford af naar Brussel.

Familie-acteur Amine Boujouh nam zijn neef Ibrahim mee naar de filmpremière van ‘Indiana Jones’.

“Ik ben niet de grooste avontuur, maar misschien na het zien van deze film wel”, aldus OSKI met naast zich goede vriend Lowie.

Kenji Gooris was op stap met zijn kameraad Quinten.

Ben Roelants en zijn verloofde Sofia maken samen reisreportages voor de digitale tv-zender ‘Evenaar’. “Een trouwdatum en -locatie is er nog niet. We neigen wel naar het buitenland en niet te dicht bij de Noordpool.”

#LikeMe-ster Sali Haidara poseert met haar verloofde Dieter.

“Harrison Ford is voor mij één van de beste acteurs”, vertelt Miss België 2018 Angeline Flor Pua aan de zijde van haar vriend Vince.

