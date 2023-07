Nieuwe breuk na de scheiding van Annelien: Olivier Deschacht en Bo Praet zijn uit elkaar

BVDe zomer begint in mineur voor Olivier Deschacht (42). De ex-Rode Duivel en model Bo Praet (27) hebben een punt achter hun relatie gezet. “We zijn al drie weken uit elkaar”, bevestigt Olivier, die pas in maart bekendmaakte dat hij samen was met Bo, in ‘Dag Allemaal’. Bo Praet was de eerste vriendin met wie Olivier sinds zijn scheiding van Annelien Coorevits, nu vier jaar geleden, ‘officieel’ naar buiten kwam.

Hij had de relatie liever geheim gehouden, uit respect voor zijn ex-vrouw. Maar in maart dit jaar bevestigde Bo dat er meer speelde tussen hen. Alles leek prima te gaan. De twee gingen vaak samen naar feestjes, maakten een romantische citytrip naar Parijs en vierden met Oliviers vrienden recent nog vakantie in Marbella.

Het leek begin dit jaar dan ook alsof Olivier met de 15 jaar jongere Bo uit Laarne zijn ideale vrouw had gevonden. Net als zijn ex Annelien streed zij ooit mee voor het kroontje van Miss België. In 2016 werd zij tweede eredame, tien jaar nadat Annelien Miss België was geworden. Jammer genoeg is er nu toch een einde aan dat sprookje gekomen. “Bo en ik zijn al drie weken uit elkaar”, bevestigt Olivier. “Ik praat er liever nog niet over, het is een beetje te pijnlijk.”

Of Olivier en Bo als vrienden uit elkaar zijn gegaan, is niet duidelijk. Met zijn ex-vrouw Annelien kan de voetbal­analist het wel nog goed vinden. Het ex-koppel woonde eind juni samen de proclamatie bij van dochter Elena, die afstudeerde aan de lagere school. Ze gingen zelfs samen op de foto.

Volledig scherm Bo Praet. © Instagram @bopraet

“Als een gezin”

In een eerder interview vertelde Annelien al dat Olivier altijd belangrijk zal zijn voor haar. “Ik zie ons nog altijd als een gezin. Ik ben heel beschermend, ook nu nog, tegenover hem. Hij is nog altijd de papa van m’n kinderen en ik zie hem nog altijd graag. Hij blijft een van de belangrijkste mannen van mijn leven. We komen nog goed overeen en ik kan alleen maar hopen dat dat zo blijft.”

Annelien en Olivier beslisten in de zomer van 2019 om na een relatie van dertien jaar - waarvan twee getrouwd - een punt te zetten achter hun relatie. Ze hebben samen twee kinderen, dochter Elena (11) en zoon Luís (7). In september 2021 gaf Olivier in ‘Dag Allemaal’ toe dat hij nog niet helemaal over de breuk heen was. “Ik ben weer buiten aan het komen, maar ik heb, twee jaar later, nog niemand ontmoet bij wie ik me even goed voel als bij Annelien. Niemand haalt 10 op 10 zoals zij.” Met Bo leek hij heel even die evenknie gevonden te hebben, maar het heeft helaas niet mogen zijn.

