Nieuwbakken cafébaas Olivier Deschacht ziet verval van ‘zijn’ Anderlecht met lede ogen aan: “Blij dat ik er niet meer rondloop”

BV Willy Sommers verandert zijn iconische nummer­plaat: “We beginnen aan een nieuw hoofdstuk”

Iconisch als Willy Sommers is in het Vlaamse muzieklandschap, zo iconisch is zijn wagen op de Vlaamse wegen. Met zijn gepersonaliseerde nummerplaat ‘WSOMMERS’ doorkruiste Willy de afgelopen drie jaar het hele land. Maar daar komt nu verandering in. Want Willy heeft een nieuwe wagen. Opvallend: die kreeg hij uit handen van Tanja Dexters.

26 januari