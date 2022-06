Nieuw ‘Switch’-gezicht Fien Germijns maakt blitzcarrière op één: “De nieuwe It-girl? Mannen, komaan, schei uit”

“Dat dit mijn tv-jaar zou worden? Dat is misschien wel het laatste dat ik dacht begin dit jaar”. Fien Germijns is vooral zelf verbaasd dat ze, een paar maand na haar tv-debuut in ‘De dag van vandaag’, alwéér in een VRT-persruimte zit om over haar volgende programma te praten. “Alles gaat zo snel”, schudt ze het hoofd. “De vraag om ‘Switch’ te presenteren had ik totaal niet verwacht dus ik heb er wel even over moeten nadenken. Wilde ik mijn geliefde radio opnieuw achterlaten? Gaat het niet te snel? Kán ik het wel?” Het was uiteindelijk bedenker van ‘Switch’ en ex-collega bij ‘De dag van vandaag’ Bart Cannaerts die Fien overtuigde. “Door met hem te praten werd alles plots minder groot in mijn hoofd. ‘Het is ook máár een job he’, zei hij. En dat is natuurlijk zo.”