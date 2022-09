Nieuw hoofdstuk voor Nick uit ‘Blind getrouwd’: “Grote stap met de liefde van mijn leven”

BV “Ik wilde geen zoon, maar een dochter”: An Lemmens openhartig over tweede zwanger­schap

Een openhartige An Lemmens (42) in Alex Agnews (49) podcast ‘Welcome to the AA’. Het tv-gezicht vertelde er niet alleen de naam van haar zoontje, ze getuigde ook eerlijk dat ze het tijdens haar zwangerschap moeilijk had met het geslacht van haar tweede kindje: “Ik was zó ongelukkig toen ik hoorde dat het een jongen was.”

