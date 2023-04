Niels Destadsbader peter van baby van ex-vriendin: “Zullen elkaar altijd graag blijven zien”

BV “Soms vreesde ik dat ik in een klooster zou belanden, maar nu leef ik écht”: Petra van Sha-Na heeft een heel uitzonder­lijk beroep

“Ik heb me altijd anders gevoeld, als kind wist ik vaak wat er de volgende dag zou gebeuren.” Na haar showbizzcarrière bij meidengroep Sha-Na ging Petra Lerutte (52) sloeg ze een heel andere weg in. Vandaag plant ze uitvaarten, is ze ceremoniemeester bij Rent a Priest én werkt ze als ‘healer’. In ‘Dag Allemaal’ vertelt ze uitgebreid over haar nieuwe bezigheden en de hulp die ze verleende aan zangeres Trisha bij de verwerking van het overlijden van haar ex Ignace Crombé. “Ik weet nooit op voorhand welke boodschappen ik zal doorkrijgen.”