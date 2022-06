Niels Destadsbader geeft exclusieve rondleiding in zijn padelclub: “Wie hier balletje slaat, wil niet meer naar huis”

BVKriebels als bij zijn eerste Sportpaleis en een gezonde portie stress. Vandaag tikken er de eerste ballen, maar wij mochten gisteren al even langs bij Viva Padel, het nieuwe sportparadijs van Niels Destadsbader in Berlaar. “Corona heeft voor veel leed gezorgd, maar anders was dit er nooit geweest.”

Padelvelden onder Tomorrowland-shelters, een grote speeltuin, heel veel groen en aandacht voor details. Viva Padel ademt sport, sfeer en een beetje festival. Gezelligheid ook, met een ruim terras waar de gastheer ons glunderend begroet. “Er is hier de afgelopen dagen nog ontzettend hard gewerkt,” vertelt Niels. “Wat vinden jullie ervan?”

We tellen acht terreinen — en belangrijk: geen directe buren — maar vooral gigantische shelters boven vier pleintjes. Feeërieke lampenkappen, een beetje De Schorre in Berlaar als het ware. “Dat is het ook ergens”, klinkt het lachend. “We deden een beroep op het bedrijf dat ook de tenten van Tomorrowland levert. Die shelters zijn een beetje onze eyecatchers. Je ziet ze van ver, ’s avonds komen ze helemaal tot hun recht. Dan krijgen de pleinen een bijzondere belichting, die extra beleving vinden we erg belangrijk.”

Volledig scherm Niels geeft ons een rondleiding in zijn padelclub. © Tessa Kraan

Dure kooiconstructies

Toegegeven. Het oogt allemaal indrukwekkend bij Viva Padel, maar tegelijkertijd ook een tikkeltje duur. “Dat was het zeker voor ons”, bevestigt Niels. Corona en de oorlog in Oekraïne hebben de bouwmaterialen — zoals voor iedereen — er zeker niet goedkoper op gemaakt. “(wijst naar de metalen kooiconstructie rond een veld) Je wil niet weten wat dat kost. Maar zonder die constructie heb je geen padelplein, natuurlijk. Het is duidelijk dat dit een serieuze investering is. Maar ik laat me hierin goed omringen. En voor alle duidelijkheid: dit is niet enkel mijn investering. Dat zou wat te veel van het goede zijn.”

“We hebben voor onszelf de lat heel hoog gelegd, maar mikken op een lage drempel,” vervolgt Niels. “Net als bij mijn Sportpaleis-concerten. Daar proberen we ook altijd tickets aan te bieden tegen democratische prijzen. Dat is hier ook de bedoeling. We willen een toegankelijke club, gericht op beleving en voor mensen van 7 tot 77. Maar vooral een plek waar iedereen zich welkom voelt. Wie geen padel speelt, mag hier gerust komen zitten. Wie wel padelt, mag hier nooit meer weg willen gaan. (lacht)”

Langgekoesterde droom

De 33-jarige artiest kijkt met spanning uit naar de officiële opening. Sportpaleizen verovert hij jaarlijks, mensen vinden intussen blindelings de weg naar zijn concerten. De weg naar zijn nieuwe club is nieuw en niet evident, dat beseft hij. “Natuurlijk droom ik van een grote overrompeling, maar dat weet je nooit vooraf. Ik wil ook heel graag de mensen hier wat leren kennen. Ik woon nog steeds in West-Vlaanderen, dus de hotels en B&B’s uit de buurt zal ik heel snel leren kennen. (lacht)”

In Viva Padel schuilt overigens een langgekoesterde droom van de zanger. Al was dat er aanvankelijk één met andere rackets en andere terreinen. “Als kind zat ik vaak in de plaatselijke tennisclub”, klinkt het bij een spaghetti tussen de olijfboompjes. “Mijn vader speelde behoorlijk, maar mijn moeder kwam er eigenlijk vooral voor de fles cava op het terras. Ik was daar heel graag en heb er altijd van gedroomd om ooit mijn eigen tennisclub te openen.”

Tijdens een vriendschappelijke padelwedstrijd ontmoette Niels zijn huidige zakenpartner. “Die avond is dit idee ontstaan. Padel is een pak toegankelijker dan tennis. Een sport waar je al na enkele lessen progressie in maakt en waar je ook mensen treft die ‘wat meer in het vlees zitten’. Maar wel een spel dat uitdagend en aantrekkelijk genoeg is om competitief te zijn.”

BV’s op bezoek

Aantrekkelijk wordt ook de animatie. Zelfs in afwezigheid van de gastheer. “Ik zal hier zelf regelmatig zijn, maar iedere week is onmogelijk. Al zullen hier regelmatig collega’s over de vloer komen. Dana Winner en Natalia informeerden al, net als Conner Rousseau.”

Muziek en publiek, eindelijk mag het weer. “Daar ben ik erg blij om”, klinkt het. “Dit idee ontstond tijdens een periode waarin onze sector zwaar getroffen werd. Veel mensen hebben toen erg moeilijke tijden gekend, financieel en mentaal. Ik heb me toen vooral nutteloos gevoeld, daarom ben ik dit project gestart. Op termijn dromen we nog van andere locaties met ditzelfde concept. Maar stap voor stap: Ik ben heel trots op Viva Padel. Zonder corona was dit er nooit geweest.”

Viva Padel redt plaatselijke F.C. De Kampioenen

De club bevindt zich gedeeltelijk op de oude terreinen van de plaatselijke voetbalterreinen van FC De Weerdt, maar die club dreigde zonder vergunning en met een aftandse infrastructuur te verdwijnen. Destadsbader en co integreerden nieuwe kleedkamers in hun nieuwe accommodatie waardoor de club mag zich opmaken voor een nieuw seizoen. “Op een dag stapt bij VRT een man op me toe. ‘Ik wil u bedanken’, zei hij. ‘Wij spelen al tientallen jaren voetbal met onze vriendenclub en dat leek plots voorbij. Wij waren daar het hart van in. Dat deed echt zeer. Maar dankzij u kunnen we weer spelen.’” Eigenlijk hebben we dus ook een beetje de plaatselijke F.C. De Kampioenen gered. (lacht) Hopelijk komen ze vanaf nu na de match hun pintjes bij ons drinken”, aldus Niels.

