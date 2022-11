Nicole van Nicole & Hugo overleden op 76-jarige leeftijd

Volgens haar management zou Nicole gevallen zijn en daaraan overleden. “Ze heeft zich mistrapt op een klein trapje en is op haar hoofd gevallen", klinkt het. “Ze is dus niet aan haar ziekte overleden.” Eerder dit jaar raakte bekend dat Nicole aan de ziekte van Alzheimer leed. “Gisteren kreeg het gevoel dat al een tijd in mij – of beter gezegd in ons – sluimerde, een naam. De herinneringen in het hoofd van Nicole zullen voor altijd vager worden, ze zullen verdwijnen in de nevelen van de voortschrijdende tijd.” Zo klonk het in de epiloog van hun boek ‘Goeiemorgen, morgen. Nicole & Hugo: 50 jaar onafscheidelijkheid’.

In augustus 2021 raakte bovendien bekend dat Nicole opnieuw getroffen was door kanker. “Het is natuurlijk heel moeilijk momenteel. Maar we moeten hier door”, klonk het toen in Het Nieuwsblad. “Nicole reageert heel goed op de medicijnen. En gelukkig heeft ze geen pijn”, vertelde Hugo. “De kanker zit dit keer op de botten. Voor alle duidelijkheid: het is geen botkanker, maar borstkanker die verplaatst is naar de botten. Bij de laatste controle waren de kankercellen terug in ‘slaap gevallen’, zoals ze dat zeggen. Dus we hopen dat het zo blijft.” Het was al de derde keer dat Nicole getroffen werd door kanker, na eerdere diagnoses in 2005 en 2012.

Goeiemorgen, morgen

Nicole Josy vormde jarenlang een muzikaal duo met haar echtgenoot, Hugo Sigal. Hun bekendste hit is ongetwijfeld ‘Goeiemorgen, morgen’, waarmee ze in 1971 zouden gaan deelnemen aan het Songfestival. Helaas werd Nicole vlak voor hun vertrek naar Dublin ziek, waardoor ze in allerijl vervangen moesten worden door Jacques Raymond en Lily Castel. Twee jaar later konden ze wél naar het Songfestival, dit keer met het nummer ‘Baby, Baby’. Een hit in Vlaanderen, maar het koppel eindigde op de laatste plaats.

In 2014 kondigde het koppel aan dat ze het jaar erna zouden stoppen met optreden. “Jammer, maar Nicole ziet het niet meer zitten”, klonk het toen bij Hugo. “Optreden doet ze nog graag, maar de verplaatsingen, al die telefoontjes. Nee, ons Colleke heeft het gehad met al dat gedoe. Ze kan dat niet meer aan.” Hugo bleef wel nog actief in de showbizzwereld, zonder z'n Nicole dan. Zij vergezelde haar echtgenoot wel overal.

In oktober vertelde het koppel nog in een interview met Primo dat de gezondheidstoestand van Nicole per dag wisselde. “Soms lijkt er niks aan de hand, maar op andere momenten laat haar geheugen haar compleet in de steek.” Wel koesterden ze nog toekomstplannen. Een reis naar Saint-Tropez bijvoorbeeld, of op wintersport naar Seefeld. “We gaan profiteren zo lang we nog kunnen”, vertelde Nicole toen.

Bekijk hier ons laatste interview met Nicole en Hugo

