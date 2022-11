Nick Laenen uit ‘Blind getrouwd’ ligt in het ziekenhuis met malaria: “Door het oog van de naald kruipen”

“Ik heb geen griep maar wel kl*te malaria”, schrijft hij bij een foto vanuit zijn ziekenhuisbed. Daarbij plaatste hij ook een afbeelding van een mug en het tekstje “Door het oog van een naald kruipen.”

Malaria is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door parasieten die via een muggenbeet in het lichaam terechtkomen. Die parasieten vermenigvuldigen zich vervolgens doorheen het bloed, waardoor er ziekteverschijnselen zoals koude rillingen, koorts, spierpijn en hoofdpijn zich kunnen voordoen.

Hoe of waar Nick de ziekte precies heeft opgelopen en hoe het momenteel met hem gaat, is momenteel nog onduidelijk. Wel is geweten dat hij op dit moment behandeld wordt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Volledig scherm Nick Laenen © Instagram

Nick Laenen raakte in 2020 bekend door zijn deelname aan ‘Blind getrouwd’. Laenen werd destijds gekoppeld aan Christophe Ramont, maar uiteindelijk gingen de twee als vrienden uit elkaar. In september vorig jaar onthulde Nick dat hij opnieuw de liefde gevonden had.

