Nick Laenen uit ‘Blind Getrouwd’ droomt van een tweede huwelijk: “Het is soms heel confronterend dat er op officiële papieren ‘gescheiden’ staat”

BV Bijna was zus van Pommelien Thijs de bekende zangeres: “Heel blij dat ik haar een push'ke heb gegeven”

Geen Pommelien Thijs (21) als grande dame van de Vlaamse pop zonder zus Kaat (25). Het was zíj die als kind de show stal in het Studio 100-koor en zelfs een hit in Amerika scoorde. “Ons Pommelien had als kind weinig met zingen”, onthult Kaat in dit interview. Kaat leerde Pommelien alle zangtechnieken, begon zelf een zaak in kamerplanten, Dau, en voorziet nu de videoclips van haar zus met groen. “Pas door samen te zingen, ontdekten we haar talent.”