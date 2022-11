Net als zus Ella: ook Olga Leyers gaat trouwen

BVDe liefde regeert in de familie Leyers. Nu Ella haar verloving met Rik Verheye heeft aangekondigd, kan ‘Dag Allemaal’ in primeur vertellen dat ook zus Olga (25) gaat trouwen, met de 18 jaar oudere mode-ontwerper Giancarlo. Wanneer hun jawoord volgt, ligt nog niet vast.

KIJK. Wie is Giancarlo Angeletti, de verloofde van Olga Leyers?

Verrassend snel kwam de verloving van Ella Leyers en Rik Verheye. En daarmee mag papa Jan straks twéé dochters weggeven. Want ja, intimi van de familie Leyers menen dat ook Olga ten huwelijk werd gevraagd. “Zij is zelfs al veel langer verloofd dan Ella”, klinkt het. Heuglijk nieuws dat Olga ons graag bevestigt. Een precieze datum voor haar grote dag is er evenwel nog niet.

De jongste Leyers-dochter en haar verloofde Giancarlo vormen al drie jaar een koppel. Ze leerde de modeontwerper kennen via zus Ella, en de vonk sloeg meteen over. “Ik kan volledig mezelf zijn bij hem”, vertelde ze eerder al over Giancarlo in deze krant. “Met de juiste partner wordt de liefde verdacht simpel en leuk.”

Zelfde passie

Met haar verloofde deelt Olga een grote passie voor mode. Zij bracht vorig jaar een eigen kledinglijn op de markt bij de Belgische modeketen ZEB, en hij is medeoprichter van het modelabel Vier, en ook eigenaar van de bijbehorende winkel in Antwerpen. “Hij heeft een keigoede smaak in vrouwenkleding”, vertelde Olga al in Gazet Van Antwerpen. “Ik vraag hem bij speciale gelegenheden vaak wat ik moet aantrekken.”

Volledig scherm Olga Leyers met haar partner Giancarlo en zijn kinderen Omar en Pablo. © Kristof Ghyselinck

Recent in ‘De Allerslimste Mens’ bleek ook dat Olga het op nog meer fronten heeft getroffen met haar Giancarlo. Zo liet ze zich in de quiz­arena van Erik Van Looy ontvallen dat geen enkele huishoudelijke klus haar grote liefde te veel is. “Koken, poetsen, het huisvuil buiten zetten... Giancarlo doet het allemaal”, glunderde Olga. Waaraan Erik alleen maar bewonderend “wat een man!” kon toevoegen.

Kinderwens

Giancarlo heeft twee kinderen uit een vorige relatie, Omar (9) en Pablo (4). Dankzij hen is Olga er meer dan ooit van overtuigd dat ze zelf ook kinderen wil. “Als ik zie hoe Giancarlo moeiteloos zo’n leuke thuis creëert voor zijn zonen, dan is dat de beste reclame voor een kinderwens”, vertelde ze eerder al. Concrete plannen voor de volgende grote stap zijn er echter nog niet. “Ik twijfel nog of ik het millenniumcliché zal volgen, eerst carrière en daarna kinderen, of de spreuk ‘het is nooit een goed moment, maar ook nooit een slecht’.”

