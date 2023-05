Nepadvertenties met BV’s voor vermageringspillen en bitcoins zijn plaag op internet: “Onze naam wordt misbruikt”

TV Aster Nzeyimana reageert op transfer van VRT naar VTM: “Geld is niet wat me over de streep heeft getrokken”

“Ik heb heel wat moeilijke telefoontjes moeten doen.” De overstap was geen makkelijke beslissing, maar meer voetbal en meer entertainment kon hij niet laten liggen. Na net geen tien jaar trekt sportanker Aster Nzeyimana (29) de VRT-deuren achter zich dicht om zijn geluk te beproeven bij concurrent VTM. We konden hem strikken voor een eerste gesprek, nu zijn ‘transfer’ bekend is gemaakt. “Alles is binnen de lijntjes gebeurd.”