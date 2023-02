Nathan Bouts uit ‘wtFOCK' is papa geworden

“We stonden ervoor open, maar het was toch even schrikken toen we het nieuws vernamen”, vertelde de jonge acteur in HUMO over de zwangerschap. “Nu, we dachten al snel: dit voelt heel goed. Ik weet: we zijn jong, mijn vriendin studeert nog, ik kom als acteur nog maar net kijken. Allemaal redenen om het niet te doen. Maar we kijken gigantisch hard uit naar de komst van onze dochter. Het is één van de mooiste dingen die je kunt meemaken”, aldus Bouts.