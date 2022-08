Nathalie Meskens: "We zijn er nog niet met mijn muziek”

BV Drie jaar na het overlijden van haar man is Hannelore Bedert opnieuw verliefd: “Stijn blijft de man die ik graag zal blijven zien”

Hannelore Bedert is opnieuw gelukkig in de liefde. Dat heeft ze zelf laten weten in haar column in ‘Libelle’. Het is voor de zangeres de eerste keer dat ze opnieuw verliefd is na het verlies van haar echtgenoot Stijn in 2019. “Wat een heerlijk gevoel is het om na zoveel verdriet weer open te staan voor iets nieuws”, schrijft ze onder meer in haar column.

16 augustus