Natassia hoogzwanger van haar tweede kind met Wout Bru: “Ik moet op doktersbevel platte rust houden”

Na het overlijden van Nicole: "De tandem van Hugo is in twee gebroken en dan is het moeilijk fietsen"

De Vlaamse Showbizzwereld is in diepe rouw na het overlijden van Nicole Josy. Ook An Swartenbroekx en Herman Verbruggen. Nicole en Hugo speelden -net als zoveel BV’s- een gesmaakte gastrol in ‘F.C. De Kampioenen’, in een aflevering die zich afspeelt op een cruiseschip. “Wat ons opviel was hoe perfect die twee op elkaar ingespeeld zijn qua zang en dans. Zo perfect dat het aandoenlijk is”, vertellen An en Herman. Bekijk hun eerbetoon aan Nicole in een nieuwe Showbits.

7 november