Natalia ten huwelijk gevraagd door haar vriend Frederik: “Soms moet je gewoon springen”

BVNatalia (41) had dinsdagochtend een grote verrassing voor al haar volgers. Op haar Instagramaccount liet de zangeres weten dat ze exact twee weken verloofd is met haar grote liefde Frederik (41). “Wij gaan dan zo echt man en vrouw zijn dan, hé”, klinkt het onder meer.

“Vandaag twee weken geleden… klaar om met jullie iets te delen”, steekt de zangeres van wal op haar sociale media. “Een onvergetelijke vraag op een onvergetelijk moment op een onvergetelijke plaats! And i said ‘YES’!” Het aanzoek van Frederik was inderdaad redelijk origineel. Deze laatste vroeg de zangeres namelijk ten huwelijk tijdens de Halve Marathon des Sables in Jordanië, een tocht van zo'n 70 kilometer door de snikhete woestijn.

Vier jaar samen

Verder schreef Natalia ook nog het volgende op haar sociale media. “Het leven is zo kort, soms moet je gewoon springen en de cirkel rond maken, dus mijn liefje dacht: laat ons nog eens iets zot doen!” Ze vervolgt: “Onze vier jaar samen is een aaneenschakeling van mijlpalen, let’s just seal the deal then! Wij gaan dan zo echt man en vrouw zijn dan, hé. I love you, liefje.” Bij het heugelijke nieuws hoort ook een leuk filmpje. In de video in kwestie zijn enkele foto’s te zien van Frederiks aanzoek. Daarnaast krijgen we nog te zien hoe Natalia vol vreugde haar verlovingsring toont. Ook passeren er nog enkele foto’s van Bobbi-Loua en Apollo, de kinderen van het koppel.

Onder het bericht op Instagram regent het ondertussen felicitaties. “He did good. Proficiat”, klinkt het bij Elodie Ouedraogo. Valerie De Booser schreef dan weer het volgende: “Wauw! Gelijk heeft hij. Proficiat, lovebirds”

Family of four

Natalia en Frederik vormen al een koppel sinds 2018. In november van dat jaar maakte de zangeres haar relatie (al dan niet ongewild) openbaar door de man tijdens het concert ter ere van haar 15-jarige jubileum als artieste op het podium te trekken. Hij werd vervolgens op een stoel gezet en getrakteerd op een privédansje. Waar en wanneer de twee elkaar precies leerden kennen verklapten ze niet, al zal Natalia hun eerste échte date nooit meer vergeten: “Frederik had mij mee uit eten willen nemen, maar kort daarvoor belde hij mij. ‘Ik was vergeten dat ­iedereen u wellicht zal herkennen en dat is misschien niet zo fijn. Voor mij maakt dat echt niet uit, maar, ik kan ook goed koken.’ Ik voelde dat hij alles uit de kast haalde en wou laten zien wat hij waard was.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het koppel heeft samen ook al twee kinderen. In maart 2020 is Natalia bevallen van een dochtertje: Bobbi-Loua. “In deze zware tijden brengt ze zoveel licht in ons leven. We zijn oneindig dankbaar”, klonk het toen op Instagram. In december vorig jaar volgde dan hun zoontje Apollo. “Wij verwelkomen onze geweldige babyboy Apollo. Thuis geboren op 8 december 2021 met de liefdevolle zorg van onze geweldige verloskundigen en gynaecoloog”, kondigde de zangeres het nieuws destijds aan.

LEES OOK: