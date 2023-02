Natalia overwoog ooit om alleenstaande mama te worden: "Een goede vriend stelde voor om donor te worden”

Bij ‘Radio2 Weekwatchers’ deed Natalia uit de doeken hoe ze bijna alleenstaande mama werd. “Op een gegeven moment zei een vriend van me, die gay is: ‘Als je voor je 40e geen kleine hebt, is het van mij’.” Dat was eerst lacherig, maar daarna herhaalde hij dat regelmatig”, klonk ze. “We hebben er uiteindelijk echt zware gesprekken over gehad.” Al was kinderen op de wereld zetten geen absolute must. “Ik hoef niet per se mama te worden om me als vrouw compleet te voelen. Ik wil dat niet zonder een partner die ik graag zie. Dat is een keuze geweest, maar ik ben enorm dankbaar dat ik die kans toen heb gekregen.” Rond haar 35ste bereidde ze zich naar eigen zeggen stilletjes aan voor op een kinderloos leven. “En dat is oké. Mensen die geen kinderen hebben, kunnen hun leven nog volop indelen. Ze hoeven daarom niet minder gelukkig te zijn.”