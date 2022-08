Natalia brengt morgen een ode aan Olivia Newton-John bij ‘Zomerhit’ met ‘Hopelessly devoted to you’

“Olivia Newton-John, de eeuwige jachtvelden. Moeilijk te vatten. De muzieklegendes blijven sneuvelen. Voor mijn achttiende verjaardag kreeg ik een studiosessie cadeau van mijn papa om voor de fun een aantal songs op te nemen. Samen gingen we naar de winkel om karaoke-cd’s te sprokkelen met songs waarin we ‘overeenkwamen’. Want onze papa wilde natuurlijk dat zijn inbreng ertoe deed. ‘Hopelessly devoted to you’ was één van de zeven songs die ik opnam bij Gert van Lascala in Herenthout. Zonder autotune, zonder knippen of plakken… gewoon gezongen in één trek. Wat een memorabele tijd. Momenten die ik koester voor altijd!”, schrijft Natalia op Instagram, bij een video waarin ze de opname van jaren geleden afspeelt. Natalia smeert haar stem alvast in om morgen het ‘Grease’-nummer na al die jaren te brengen bij ‘Zomerhit’. Een bijzonder moment om ongetwijfeld opnieuw te koesteren.