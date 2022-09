Na verzet in Nederland: Lil Kleine wél op Belgisch podium

Showbits Jacky Lafon emotioneel nadat ‘Familie’-fans uit hun dak gaan voor ‘Zatte Rita’: “Ik wil graag terugkomen, alleen mag ze niet sterven"

Zaterdag ging in de Lotto Arena in Antwerpen het grootste ‘Familie’-feest van Vlaanderen door. Ruim 15.000 fans zakten af om de dertigste verjaardag van de soap te vieren. Zowel in het publiek, als op het podium waren er oude bekende te spotten. Zo maakte Jacky Lafon, wiens laatste draaidag al dateert van 2015, eenmalig een comeback als Rita Van den Bossche. Bij het grote publiek is Lafon beter bekend als ‘Zatte Rita’. Jacky kon het geluk niet op toen ze telkens opnieuw ontvangen werd met luid applaus: “Het was werkelijk grandioos, na alle miserie in mijn privéleven deed dit zo ontzettend deugd”, vertelt ze aan Jarne. Of ze ook een comeback in de reeks ziet zitten? Dat ontdek je in een nieuwe Showbits.

