Na twee maanden voor de klas kiest ex-Ketnetwrapster Sien Wynants voor de radio: “Het was mentaal wel belastend”

BVZe verraste vriend en vijand door over te stappen naar het onderwijs, maar twee maanden later keert Sien Wynants (32) al terug naar de media, meer bepaald naar radiozender Willy. “Een job met schaduwkanten”, zegt Sien tegen Dag Allemaal. “In het onderwijs voelde ik niet dat iedereen op mijn job zat te azen.”

Tijdens de herfstvakantie verving ex-Ketnet-­wrapster Sien Wynants Wim Oosterlinck bij zijn ochtendshow op de digitale rockzender Willy. En sindsdien is ze er aan de slag gebleven. “Willy is de eerste zender waar ik voel dat het plaatje helemaal klopt”, zegt Sien. En daarmee is haar carrière als zij-instromer in het onderwijs verrassend snel voorbij.

“Een carrièreswitch” noemde men het in de krant, maar dat kon Sien slechts matig appreciëren. “Ik heb altijd al veel workshops gegeven, het onderwijs was dus niet zo’n rare uitstap”, vertelt ze. “Ik wou dat gewoon eens doen. En ik wist in september al dat ik vanaf november bij Willy zou presenteren. Geen carrièreswitch, dus.”

De interim die Sien op school deed, viel naar eigen zeggen supergoed mee. “Al was het wel heel zwaar”, geeft ze toe. “Als je radioshow gedaan is, is die gedáán. In het onderwijs moet je na je werkdag nog berichten van leerlingen beantwoorden op Smartschool, toetsen opstellen en je lessen voorbereiden. Mentaal vond ik dat toch vrij belastend.”

Schaduwkanten

Maar ook een job in de media heeft volgens Sien schaduwkanten, met in de eerste plaats wat zij “de concurrentiestrijd” noemt. “In het onderwijs had ik veel minder het gevoel dat mensen op mijn job aasden”, verduidelijkt Sien. “Het ergst is dat in de tv-wereld. Daar had ik het gevoel dat er over me heen werd gewalst. Ach, ik voelde sowieso dat het goed was geweest bij Ketnet. Je wordt ouder, maar je publiek blijft even jong. In een radiostudio voel ik me het veiligst. Als ik echt mag kiezen, zou ik bij Willy liefst een programma presenteren rond nieuwe Belgische muziek.”

Toch is het onderwijs geen afgesloten hoofdstuk voor Sien. “In januari begin ik aan een opleiding om leerkracht te worden”, zegt ze. “Dat kan ’s avonds en in het weekend, dus het is te combineren. Ook al blijf ik bij Willy, er zijn altijd scholen die iemand zoeken voor een lesopdracht van vijf of tien uur. Dat zou ik zeker zien zitten.”

