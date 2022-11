Na twee één-programma’s zit agenda van Niels Destadsbader nog steeds vol: “Neen, ik zit niet op de bank”

Showbits An Lemmens woont in een bos: “Mensen zien de glamour, maar ik zit het liefst tussen het stro”

BV’s pakken graag uit met een eigen kledinglijn. Daarbij rijst al snel de vraag: in hoeverre hebben ze daar zelf de hand in of verbinden ze gewoon hun naam aan een collectie? Voor An Lemmens is het al haar vierde samenwerking met het modemerk LolaLiza. Zij is heel nauw betrokken bij het ontwerpen. “Ik heb alles in mijn hoofd, maar zelf met naald en draad aan de slag gaan, lukt mij niet”, vertelt ze aan Jarne. Die checkt ook wat Jani Kazaltzis vindt van de herfstcollectie van An. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

