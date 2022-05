Na toxische relaties is Saartje Vandendriessche al een tijd single: “Zelfs mijn dochter wil dat ik weer een lief heb”

Moeheid is een maatschappelijk probleem: dat leerde Saartje Vandendriessche na het schrijven van haar vorige boek ‘Altijd Energie’. Vijf jaar later zijn depressies alleen maar toegenomen. “Na een strijd van twee jaar tegen corona is de vraag van bedrijven om de negatieve mindset van hun werknemers om te buigen naar meer energie en positiviteit enorm toegenomen. Dat merk ik tijdens mijn lezingen als keynote speaker”, vertelt Saartje. “Velen zaten lang thuis tijdens de pandemie en stelden hun job in vraag. Ze zijn niet meer gemotiveerd of voelen zich futloos. De coronaperiode leerde ons te vertragen en gaf ons nieuwe inzichten, maar sommigen kregen het mentaal zwaar. Via lezingen, mijn boek en fitnessvakanties reik ik energietools aan. Meditatie kan een stap in de goede richting zijn. Velen hebben daar een vertekend beeld van. Mediteren draait niet alleen rond de lotushouding.”