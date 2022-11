Na Qmusic-dj Jolien Roets: dit zijn de leukste zwangerschapsaankondigingen op een rijtje

BVDinsdag maakten Qmusic-dj Jolien Roets (37) en partner Hakim Chatar (32) bekend dat ze in verwachting zijn van hun tweede kindje. Dat deden ze op een wel heel unieke manier . Ze lieten zich namelijk inspireren door de aankondiging van Rihanna en A$AP Rocky. Maar in het verleden zijn er nog meer BV’s en celebrities geweest die hun heuglijk babygeluk met de wereld deelden. Bekijk hier een overzicht van enkele leuke zwangerschapsaankondigingen.

Dries Mertens en Kat Kerkhofs

Dries Mertens en Kat Kerkhofs maakten hun babynieuws bekend op een zeer originele manier. Zo gaven ze een fles wijn aan hun familie en vrienden met daarop de boodschap “Baby Ciro wordt verwacht in 2022.” Op Instagram deelden ze nadien beelden van de reacties van hun geliefden toen ze de fles wijn in ontvangst namen.

Hanne Carry van K3

K3'tje Hanne Carry is nog steeds geduldig aan het wachten op haar kleine spruit. Maar haar fans wachten al mee sinds begin juni. Want dat is het moment waarop Hanne het heuglijke nieuws de wereld in stuurde. Op Instagram deelde de zangeres destijds een foto van een gele body met daarrond enkele foto’s van haar met haar partner Jorn. “Avontuur wacht op je daarbuiten. Ik hoop dat je er klaar voor bent, kleintje”, schreef ze bij de foto.

Astrid Coppens

Astrid Coppens liet de eer van de aankondiging van haar tweede dochtertje Joey-Lee aan haar eerstgeboren kindje Billie-Ray. Op Instagram deelde Astrid een video waarin de kleine Billie-Ray zegt: “Mama heeft een baby in haar buik.”

Linde Merckpoel

Eind juli 2022 maakte Linde Merckpoel bekende dat ze voor de tweede keer zwanger is van een dochtertje. Dat deed ze met een grappig filmpje op Instagram waarin te zien is hoe Linde er niet meer in slaagt om haar bolle babybuik in te trekken.

Katy Perry en Orlando Bloom

De aankondiging van Katy Perry’s eerste kindje met Orlando Bloom, gebeurde via een videoclip van haar eigen nummer. In de clip van ‘Never Worn White’ liet de zangeres haar beginnend babybuikje zien. “Zo blij dat ik ‘m niet meer moet inhouden of dat ik geen grote handtas meer moet dragen”, schreef ze na haar aankondiging op Twitter.

Rihanna

In februari 2022 kondigden Rihanna en A$AP Rocky aan dat ze in verwachting waren van hun eerste kindje samen. Dat deed het artiestenkoppel met enkele beelden van Rihanna’s blote buik in een felroze jas in het centrum van een-met-sneeuw-bedekt New York City. Nadien staken ze hun zwangerschap niet langer onder stoelen of banken. Zo pronkte Rihanna later opnieuw met haar zwangere buik op de rode loper van de Milan Fashion Week.

Jolien Roets en Hakim Chatar

En die iconische aankondiging van Rihanna maakte duidelijk indruk op Q-music dj Jolien Roets en haar partner Hakim Chatar. Zij gebruikten de aankondiging van Rihanna namelijk als inspiratie voor hun eigen zwangerschapsaankondiging. Met een felroze jas en enkele parels op haar blote bolle buik poseerden Jolien en Hakim samen onder een brug.

Maxime Meiland

Maxime Meiland en haar vriend Leroy, die elkaar leerden kennen tijdens de opnames van ‘Chateau Meiland’, waren - letterlijk - in de wolken toen ze aankondigden in verwachting te zijn van hun dochtertje Vivé. In een video is te zien hoe in de lucht geschreven staat: “Dolgelukkig, trots en blij schuiven wij er en stoeltje bij.”

Dj Tiësto en Annika

Dj Tiësto (53) en zijn 28 jaar jongere vrouw Annika maakten in april dit jaar bekend in verwachting te zijn van hun tweede kindje. Ze deelden een filmpje vanop de rode loper bij de Grammy’s waarin Tijs Verwest, zoals de dj echt heet, de buik van zijn vrouw kuste.

Kobe Ilsen en Sara Vermassen

Kobe Ilsen en Sara Vermassen maakten hun zwangerschap vorig jaar bekend via Instagram. Daarop deelden ze een hartverwarmend filmpje met daarin de reacties van vrienden en familie op hun zwangerschap. Onder meer Viktor Verhulst, Aster Nzeyimana en Lize Feryn zijn erin te zien. Op Instagram deelden ze ook een foto voor de kerstboom waarin een body hangt met daarop “hallo wereld.”

