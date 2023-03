"Na mijn scheiding stelde Gert voor om bij hem te komen wonen": Peter Van de Velde over z'n band met werkgever Gert Verhulst

BV Hilde Van haesendon­ck duikt na ontslag weer even op in ‘Familie’: “Maar collega Ludo Hellinx was minder gewillig”

In 2022 werd ze ontslagen bij ‘Familie’, maar nu verschijnt Hilde van haesendonck opnieuw als Jenny in de soap. Deze week is ze te gast op het trouwfeest van Benny en Samira. “Ik was zo blij”, zegt Hilde. In ‘Dag Allemaal’ vertelt de actrice openhartig over het ontslag bij ‘Familie’, haar zoon, sterrenchef Seppe Nobels, en haar zeventigste verjaardag die dichterbij komt. “We zijn onze euthanasiepapieren al in orde aan het brengen.”