Na maag- en darmproblemen stopt Peter Van de Velde niet meer elke dag aan de frituur: “Nu nog maar twee keer per week”

Niels Destadsba­der praat voor het eerst over liefdes­breuk: "Mijn pluszoon zie ik niet meer... Da's zo moeilijk"

Hij is altijd erg discreet over z'n liefdesleven, maar in de allerlaatste aflevering van ‘Viva La Feta’ sprak Niels Destadsbader (34) voor het eerst over het liefdesverdriet dat hij heeft moeten doorstaan. “Liefde is het schoonste wat er is, maar soms is het ook kak”, klonk het. De presentator en zanger vertelde openlijk over de breuk met Julie - met wie hij zeven jaar samen was - en het afscheid van z'n pluszoontje. “Ik heb hem naar school gebracht, zijn boterhammen gemaakt, ik heb hem gewassen... Er echt zorg voor gedragen.”