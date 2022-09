Na lange afwezigheid maakt Linda Mertens van Milk Inc. comeback op Spaans festival (al lijkt dat nog niet 100% zeker)

BVNa het overlijden van haar 2,5 jaar oude dochtertje trok Linda Mertens (44) zich in 2017 terug uit het publieke leven. Alle activiteiten van Milk Inc. - de dancegroep waarvan ze sinds 2000 de zangeres was - werden stopgezet. Het zag er zelfs lang naar uit dat de Antwerpse nooit meer zou optreden. Tot nu, want de naam van Mertens duikt plots op op de affiche van een festival in Spanje. Volgens haar advocaat Walter Damen is de aankondiging van dat optreden echter “voorbarig en niet vaststaand”.

Bekijk hieronder nog enkele beelden van Mik Inc. in het Sportpaleis

“Linda Mertens desde Milk Inc”, staat er te lezen op het promobeeld van het event Yesterday 14 in de Spaanse stad Bigastro. Het gaat dus wel degelijk om dé Linda Mertens van Milk Inc. die jarenlang de hitparades bestormde aan de zijde van Regi Penxten. Ook de Vlaamse zangeres Jessy - een goede vriendin van Linda - treedt op het dancefestival op. Milk Inc. scoorde destijds trouwens goed in Spanje, de danceformatie behaalde er verschillende nummer 1-hits.

De comeback is een verrassing, want vorig jaar vertelde Regi Penxten in ‘Dag Allemaal’ “dat Linda optreden nog niet ziet zitten”. “Ze is nog altijd aan het nadenken, ze heeft tijd nodig en die gun ik haar. Weet je, de liefde bij het publiek is zo groot... Zelfs al kondigen we pas over vijf jaar aan dat Milk Inc. heropstart, dan nog zijn die shows meteen uitverkocht. Nee, als Linda morgen zegt: ‘I’m ready, go!’, en haar stem blijkt nog in orde te zijn, dan beginnen we eraan.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De affiche van het festival, met bovenaan Linda Mertens. © rv

Mertens verdween van de radar toen haar dochtertje Lio in 2017 overleed aan een agressieve kanker. Het meisje was toen amper 2,5 jaar oud. Of het om een eenmalig optreden gaat, is voorlopig niet duidelijk. Linda zelf is niet bereikbaar voor commentaar. “Een comeback van Milk Inc. staat in elk geval niet op de planning”, klinkt het bij hun toenmalige boekingskantoor TTT Artists. “Ik weet enkel dat Linda op dat event in Spanje enkele nummers zal zingen tijdens het optreden van Jessy. De dames hebben dat zelf onderling afgesproken. Nadien volgt wellicht nog een gelijkaardige show in Ierland.”

Walter Damen, de advocaat van Linda Mertens, nuanceert de comebackplannen echter. “Ze sluit een terugkeer in de toekomst niet uit, maar de affiche van dat event en de bijhorende aankondiging is nog te voorbarig en niet vaststaand", laat hij weten. “Eigenlijk is ze helemaal nog niet toe aan een comeback. Het idee speelt soms door haar hoofd, maar op dit ogenblik is dat nog niet aan de orde, gelet op een aantal zaken die nog verwerkt moeten worden.”