Na jaren mediastilte: Brigitta Callens stelt haar nieuwe vriend Filip voor

Volgens Brigitta’s Facebookprofiel heeft ze al sinds 2022 een relatie met Filip Tsjoen maar nu pas maakt de ex-Miss België haar relatie officieel bekend, met enkele romantische kiekjes die heel wat hartverwarmende felicitaties uitlokken. Brigitta en Filip stralen op een foto waarbij ze in Marbella de hernieuwing van de huwelijksgeloften van een bevriend echtpaar bijwonen. Daar loopt Brigitta toevallig BV-kapper Jochen Vanhoudt tegen het lijf. “Ik vond dat ze er top uitzag. Ze straalde. En ze vertelde me dat ze binnenkort misschien nog eens naar België komt en dat ze dan zeker langskomt in mijn kapsalon," aldus Jochen in TV Familie. Volgens de laatste berichten zou Brigitta in Oostenrijk met haar vriend een B&B uitbaten, maar of dat nog zo is, is onduidelijk. De foto’s die Brigitta recent heeft gedeeld op Facebook zijn in de Leiestreek genomen. Vermoedelijk kennen Brigitta en haar vriend Filip elkaar al langer want ze zijn allebei afkomstig van Oudenaarde en Filip heeft er zijn eigen bedrijf ‘Tsjoen’, in verwarming, sanitair, warmtepompen en zwembaden.

Spirituele zoektocht naar liefde

Heel wat vrienden wensen Brigitta veel geluk met haar nieuwe liefde. De ex-Miss België heeft immers een turbulent liefdesleven achter de rug. Nadat ze in 1999 Miss België werd, begon Brigitta op haar achttiende een - veelbesproken - relatie met Zillion-baas Frank Verstraeten, maar deze eindigt kort na de homejacking bij Frank thuis. Brigitta klaagt hem zelfs aan wegens stalking en bedreigingen. Niet veel later beleeft ze een kortstondige romance in de armen van topkok Sergio Herman. Na de vele liefdesperikelen zoekt Brigitta troost in spiritualiteit. Ze wordt een yogini en richt yogacentrum Maison Pure op. In 2010 verliest Brigitta haar hart aan de vijftien jaar oudere holistische architect Juul Vanleysen, met wie ze snel in het huwelijksbootje stapt maar na anderhalf jaar blijft ze alweer met een gebroken hart achter. Nadien heeft ze een korte relatie met de 24 jaar oudere advocaat en vader van drie kinderen, Pol Cambien. Ook Fred Di Bono, ex van Evi Hanssen, verovert even haar hart.

Volledig scherm Brigitta had een relatie met Zillion-baas Frank Verstraeten kort nadat ze Miss België werd. © WPI

Mysterieuze liefde

In 2013 lijkt ze eindelijk opnieuw écht gelukkig te zijn in de liefde, aan de zijde van zakenman Stefan Van Belle. Maar het koppel kwam het verlies van hun ongeboren kindje in 2014 nooit te boven. In 2015 wordt ze halsoverkop verliefd op ‘The Sky Is The Limit’-maker Peter Boeckx. Hij verlaat zijn vrouw Katrien voor Brigitta maar acht weken later keert hij al terug naar haar. In 2017 laat Brigitta plots via Facebook weten dat ze gaat trouwen met haar mysterieuze liefde Andy. Sindsdien kiest Brigitta ervoor om buiten de schijnwerpers te leven. Alleen wanneer ze in 2018 een ongelukkige val maakt van een trap komt ze weer even in het nieuws. In alle rust probeert ze na een lange revalidatie de draad van haar leven weer op te nemen. Ook bij de release van de succesvolle ‘Zillion’-film houdt ze haar lippen stijf op elkaar. Ze zou zelfs naar Oostenrijk zijn gevlucht waar ze een B&B met haar (toenmalige?) vriend zou uitbaten. Ze verrast dan ook iedereen wanneer ze na jaren mediastilte op haar Facebookprofiel openlijk en duidelijk dolverliefd haar relatie met Filip Tsjoen bekend maakt.

