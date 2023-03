Na hun verschijning op de rode loper: wie is Ward Kerremans, de man die Danira zo laat stralen?

Kunst & Literatuur Schrijf­ster en journalis­te Valérie Lempereur vertelt haar verhaal: “Tot mijn 18e zwierf ik van tehuis naar tehuis”

Journaliste en schrijfster Valérie Lempereur (60) werd geboren als Daniel, een jongen. Dertig jaar geleden liet ze zich ‘repareren’ - zoals ze het zelf noemt - tot vrouw. Want zo had ze zich altijd al gevoeld. Sindsdien is Valérie wie ze werkelijk is. In het nieuwe boek ‘Mevrouw’ heeft ze nu haar levensverhaal neergeschreven. ‘Primo’ voerde een openhartig gesprek met Valérie over haar indrukwekkende verhaal. “Maar wel een succesverhaal, als je in acht neemt dat ik tot mijn achttiende praktisch analfabeet was.”