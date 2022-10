Na helse zoektocht naar stift tijdens concert maakt Mathieu Terryn fan blij door zijn gips te tekenen

BV IN BEELD. Warm weerzien onder muzikanten op boekvoor­stel­ling Jean Blaute

“Jean Blaute is eigenlijk de Belpop-geschiedenis op twee mooie, gespierde benen.” Bart Peeters was vrijdag slechts één van de vele gasten bij de lancering van ‘Met Vallen en Opstaan’, de biografie van de producer die zowel in Vlaanderen als in Nederland bij meer dan dertig gouden- en platinum-albums achter de knoppen stond. Blaute werkte voor Clouseau en Van het Groenewoud, met K’s Choice, Urbanus en talloze anderen. Het Cultuurcentrum van Mechelen ademde een avond lang Belgische popgeschiedenis.

14 oktober