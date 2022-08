Na haar echtgenoot en moeder stierf ook de plusvader van Liliane Saint-Pierre: “Ik had het gevoel: nu ben ik alles kwijt”

BV Heidi Van Tielen na drie jaar opnieuw vast te horen op de radio

Het nieuwe radionajaar van 2022 begint vandaag bij JOE. Een belangrijke wijziging in de programmatie is dat Heidi Van Tielen (36) samen met Bart-Jan Depraetere (47) een radiokoppel zal vormen. Zij presenteren vanaf nu elke werkdag tussen 10 en 12 uur het gloednieuwe programma ‘Soulmates’. Voor Heidi is het de eerste keer in drie jaar tijd dat ze weer fulltime radio gaat maken.

16 augustus